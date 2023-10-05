Нижник (Семеник) Фекла Стефановна
Место рождения
Дата рождения23.09.1793
Дата смерти21.12.1834
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1793
Отец: Семеник Стефан Каленик
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.12.1815
Дочь: Щиренок (Семеник) Варвара Ивановна
Отец ребёнка: Нижник Иван Иванович
Рождение ребёнка
1819
Отец ребёнка: Нижник Иван Иванович
Рождение ребёнка
15.04.1822 ст.
Дочь: Швидкий (Нижник) Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Нижник Иван Иванович
Рождение ребёнка
26.09.1824
Сын: Захливный (Нижник) Иван Иванович
Отец ребёнка: Нижник Иван Иванович
Смерть
21.12.1834