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Нижник (Семеник) Фекла Стефановна

Место рождения

Черевачи, Радомысльский уезд, Киевская губерния

Дата рождения

23.09.1793

Дата смерти

21.12.1834

Пол

Женский

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1793

Отец: Семеник Стефан Каленик

Мать: Семеник Агафья Самуиловна

Черевачи, Радомысльский уезд, Киевская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.12.1815

Дочь: Щиренок (Семеник) Варвара Ивановна

Отец ребёнка: Нижник Иван Иванович

Черевачи, Радомысльский уезд, Киевская губерния
Рождение ребёнка
1819

Сын: Нижник Федор Иванович

Отец ребёнка: Нижник Иван Иванович

Черевачи, Радомысльский уезд, Киевская губерния
Рождение ребёнка
15.04.1822 ст.

Дочь: Швидкий (Нижник) Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Нижник Иван Иванович

Черевачи, Радомысльский уезд, Киевская губерния
Рождение ребёнка
26.09.1824

Сын: Захливный (Нижник) Иван Иванович

Отец ребёнка: Нижник Иван Иванович

Черевачи, Радомысльский уезд, Киевская губерния
Смерть
21.12.1834

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