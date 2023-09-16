Семеник (Нижник) Параскева Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.10.1856
Дата смерти03.08.1926
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1856
Отец: Захливный Иван Иванович
Мать: Семеник Мария Никитична
Рождение ребёнка
1881
Сын: Семенюк Степан Григорьевич
Отец ребёнка: Семеник Григорий Ермолаевич
Рождение ребёнка
1891
Отец ребёнка: Семеник Григорий Ермолаевич
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Гарипина Григорьевна
Отец ребёнка: Семеник Григорий Ермолаевич
Смерть
03.08.1926