Семеник (Нижник) Параскева Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семеник (Нижник) Параскева Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.10.1856

Дата смерти

03.08.1926

Пол

Женский

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1856

Отец: Захливный Иван Иванович

Мать: Семеник Мария Никитична

Рождение ребёнка
1881

Сын: Семенюк Степан Григорьевич

Отец ребёнка: Семеник Григорий Ермолаевич

Рождение ребёнка
1891

Сын: Семеник Мина Григорьевич

Отец ребёнка: Семеник Григорий Ермолаевич

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Гарипина Григорьевна

Отец ребёнка: Семеник Григорий Ермолаевич

Смерть
03.08.1926
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