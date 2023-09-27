Семеник (Бондаренко) Мария Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.10.1845
Дочь: (Семеник) Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Захливный (Нижник) Иван Иванович
Рождение ребёнка
07.05.1848
Отец ребёнка: Захливный (Нижник) Иван Иванович
Рождение ребёнка
25.08.1850
Сын: Семеник Варфоломей Иванович
Отец ребёнка: Захливный (Нижник) Иван Иванович
Рождение ребёнка
09.07.1855
Дочь: (Семенюк) Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Захливный (Нижник) Иван Иванович
Рождение ребёнка
20.10.1856
Дочь: Семеник (Нижник) Параскева Ивановна
Отец ребёнка: Захливный (Нижник) Иван Иванович
Рождение ребёнка
03.07.1859
Отец ребёнка: Захливный (Нижник) Иван Иванович
Рождение ребёнка
01.02.1862
Сын: Семеник Григорий Иванович
Отец ребёнка: Захливный (Нижник) Иван Иванович
Рождение ребёнка
28.07.1867
Сын: Семеник (Захливный) Моисей Иванович
Отец ребёнка: Захливный (Нижник) Иван Иванович
Смерть
Неизвестно