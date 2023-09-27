Семеник (Бондаренко) Мария Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семеник (Бондаренко) Мария Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Бондаренко Никита Кодратов

Мать: Бондаренко Агрипина Павлова

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Захливный (Нижник) Иван Иванович

Рождение ребёнка
05.10.1845

Дочь: (Семеник) Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Захливный (Нижник) Иван Иванович

Черевачи, Радомысльский уезд, Киевская губерния
Рождение ребёнка
07.05.1848

Сын: Семеник Иван Иванович

Отец ребёнка: Захливный (Нижник) Иван Иванович

Черевачи, Радомысльский уезд, Киевская губерния
Рождение ребёнка
25.08.1850

Сын: Семеник Варфоломей Иванович

Отец ребёнка: Захливный (Нижник) Иван Иванович

Черевачи, Радомысльский уезд, Киевская губерния
Рождение ребёнка
09.07.1855

Дочь: (Семенюк) Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Захливный (Нижник) Иван Иванович

Рождение ребёнка
20.10.1856

Дочь: Семеник (Нижник) Параскева Ивановна

Отец ребёнка: Захливный (Нижник) Иван Иванович

Рождение ребёнка
03.07.1859

Сын: Семеник Андрей Иванович

Отец ребёнка: Захливный (Нижник) Иван Иванович

Черевачи, Радомысльский уезд, Киевская губерния
Рождение ребёнка
01.02.1862

Сын: Семеник Григорий Иванович

Отец ребёнка: Захливный (Нижник) Иван Иванович

Черевачи, Радомысльский уезд, Киевская губерния
Рождение ребёнка
28.07.1867

Сын: Семеник (Захливный) Моисей Иванович

Отец ребёнка: Захливный (Нижник) Иван Иванович

Черевачи, Радомысльский уезд, Киевская губерния
Смерть
Неизвестно

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