Нижник Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения1792
Дата смерти04.08.1830
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: Нижник Иван Максимович
Мать: Ирина Федоровна
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.12.1815
Дочь: Щиренок (Семеник) Варвара Ивановна
Мать ребёнка: Нижник (Семеник) Фекла Стефановна
Рождение ребёнка
1819
Мать ребёнка: Нижник (Семеник) Фекла Стефановна
Рождение ребёнка
15.04.1822 ст.
Дочь: Швидкий (Нижник) Ирина Ивановна
Мать ребёнка: Нижник (Семеник) Фекла Стефановна
Рождение ребёнка
26.09.1824
Сын: Захливный (Нижник) Иван Иванович
Мать ребёнка: Нижник (Семеник) Фекла Стефановна
Смерть
04.08.1830
утонул