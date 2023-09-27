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Нижник Иван Иванович

Место рождения

Людвиновка, Київська область

Дата рождения

1792

Дата смерти

04.08.1830

Пол

Мужской

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: Нижник Иван Максимович

Мать: Ирина Федоровна

Людвиновка, Київська область
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.12.1815

Дочь: Щиренок (Семеник) Варвара Ивановна

Мать ребёнка: Нижник (Семеник) Фекла Стефановна

Черевачи, Радомысльский уезд, Киевская губерния
Рождение ребёнка
1819

Сын: Нижник Федор Иванович

Мать ребёнка: Нижник (Семеник) Фекла Стефановна

Черевачи, Радомысльский уезд, Киевская губерния
Рождение ребёнка
15.04.1822 ст.

Дочь: Швидкий (Нижник) Ирина Ивановна

Мать ребёнка: Нижник (Семеник) Фекла Стефановна

Черевачи, Радомысльский уезд, Киевская губерния
Рождение ребёнка
26.09.1824

Сын: Захливный (Нижник) Иван Иванович

Мать ребёнка: Нижник (Семеник) Фекла Стефановна

Черевачи, Радомысльский уезд, Киевская губерния
Смерть
04.08.1830
утонул

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