Семеник (Захливный) Моисей Иванович
Место рождения
Дата рождения28.07.1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1867
Рождение ребёнка
29.05.1896
Дочь: Горбаченко (Семеник) Елена Моисеевна
Мать ребёнка: (Пороховник) Евдокия Павловна
Рождение ребёнка
1898
Мать ребёнка: (Пороховник) Евдокия Павловна
Рождение ребёнка
1900
Мать ребёнка: (Пороховник) Евдокия Павловна
Рождение ребёнка
14.08.1907
Дочь: (Семеник) Мария Моисеевна
Мать ребёнка: (Пороховник) Евдокия Павловна
Рождение ребёнка
01.07.1910
Мать ребёнка: (Пороховник) Евдокия Павловна
Рождение ребёнка
06.07.1913
Дочь: (Семеник) Иулиния Моисеевна
Мать ребёнка: (Пороховник) Евдокия Павловна
Смерть
Неизвестно