Семеник (Захливный) Моисей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семеник (Захливный) Моисей Иванович

Место рождения

Черевачи, Радомысльский уезд, Киевская губерния

Дата рождения

28.07.1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1867

Отец: Захливный (Нижник) Иван Иванович

Мать: Семеник (Бондаренко) Мария Никитична

Черевачи, Радомысльский уезд, Киевская губерния
Рождение ребёнка
29.05.1896

Дочь: Горбаченко (Семеник) Елена Моисеевна

Мать ребёнка: (Пороховник) Евдокия Павловна

Черевачи, Радомысльский уезд, Киевская губерния
Рождение ребёнка
1898

Сын: Семеник Павел Моисеевич

Мать ребёнка: (Пороховник) Евдокия Павловна

Рождение ребёнка
1900

Сын: Семеник Тихон Моисеевич

Мать ребёнка: (Пороховник) Евдокия Павловна

Рождение ребёнка
14.08.1907

Дочь: (Семеник) Мария Моисеевна

Мать ребёнка: (Пороховник) Евдокия Павловна

Черевачи, Радомысльский уезд, Киевская губерния
Рождение ребёнка
01.07.1910

Сын: Семеник Фома Моисеевич

Мать ребёнка: (Пороховник) Евдокия Павловна

Черевачи, Радомысльский уезд, Киевская губерния
Рождение ребёнка
06.07.1913

Дочь: (Семеник) Иулиния Моисеевна

Мать ребёнка: (Пороховник) Евдокия Павловна

Смерть
Неизвестно

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