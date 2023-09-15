Семеник Фома Моисеевич
Место рождения
Дата рождения01.07.1910
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1910
Отец: Семеник Моисей Иванович
Мать: Евдокия Павловна
Рождение ребёнка
15.10.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Наталья Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Наталья Алексеевна
Смерть
Неизвестно