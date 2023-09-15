Семеник Фома Моисеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семеник Фома Моисеевич

Место рождения

Черевачи, Радомысльский уезд, Киевская губерния

Дата рождения

01.07.1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1867 г.р.

Мать

1871 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1910

Отец: Семеник Моисей Иванович

Мать: Евдокия Павловна

Черевачи, Радомысльский уезд, Киевская губерния
Рождение ребёнка
15.10.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Наталья Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Наталья Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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