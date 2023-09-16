Наталья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталья Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Семеник Фома Моисеевич

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.10.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Семеник Фома Моисеевич

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