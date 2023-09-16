(Пороховник) Евдокия Павловна
Место рожденияУкраина, Киевская область, Чернобыльский район, с. Большой Черевач
Дата рождения1871
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Украина, Киевская область, Чернобыльский район, с. Большой Черевач
Рождение ребёнка
29.05.1896
Дочь: Горбаченко Елена Моисеевна
Отец ребёнка: Семеник Моисей Иванович
Рождение ребёнка
1898
Отец ребёнка: Семеник Моисей Иванович
с. Большой Черевач
Рождение ребёнка
1900
Отец ребёнка: Семеник Моисей Иванович
Украина, Киевская область, Чернобыльский район, с. Большой Черевач
Рождение ребёнка
14.08.1907
Дочь: Мария Моисеевна
Отец ребёнка: Семеник Моисей Иванович
Рождение ребёнка
01.07.1910
Отец ребёнка: Семеник Моисей Иванович
Рождение ребёнка
06.07.1913
Дочь: Иулиния Моисеевна
Отец ребёнка: Семеник Моисей Иванович