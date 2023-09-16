(Пороховник) Евдокия Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Пороховник) Евдокия Павловна

Место рождения

Украина, Киевская область, Чернобыльский район, с. Большой Черевач

Дата рождения

1871

Пол

Женский

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Украина, Киевская область, Чернобыльский район, с. Большой Черевач
Рождение ребёнка
29.05.1896

Дочь: Горбаченко Елена Моисеевна

Отец ребёнка: Семеник Моисей Иванович

Черевачи, Радомысльский уезд, Киевская губерния
Рождение ребёнка
1898

Сын: Семеник Павел Моисеевич

Отец ребёнка: Семеник Моисей Иванович

с. Большой Черевач
Рождение ребёнка
1900

Сын: Семеник Тихон Моисеевич

Отец ребёнка: Семеник Моисей Иванович

Украина, Киевская область, Чернобыльский район, с. Большой Черевач
Рождение ребёнка
14.08.1907

Дочь: Мария Моисеевна

Отец ребёнка: Семеник Моисей Иванович

Черевачи, Радомысльский уезд, Киевская губерния
Рождение ребёнка
01.07.1910

Сын: Семеник Фома Моисеевич

Отец ребёнка: Семеник Моисей Иванович

Черевачи, Радомысльский уезд, Киевская губерния
Рождение ребёнка
06.07.1913

Дочь: Иулиния Моисеевна

Отец ребёнка: Семеник Моисей Иванович

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