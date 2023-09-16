Пороховник (Пилипенко) Анна Сидоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пороховник (Пилипенко) Анна Сидоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1841

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.12.1863

Сын: Пороховник Савва Павлович

Отец ребёнка: Пороховник Павел Дмитриевич

Рождение ребёнка
1871

Дочь: (Пороховник) Евдокия Павловна

Отец ребёнка: Пороховник Павел Дмитриевич

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