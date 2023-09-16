Пороховник (Пилипенко) Анна Сидоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1841
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.12.1863
Сын: Пороховник Савва Павлович
Отец ребёнка: Пороховник Павел Дмитриевич
Рождение ребёнка
1871
Дочь: (Пороховник) Евдокия Павловна
Отец ребёнка: Пороховник Павел Дмитриевич