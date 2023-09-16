Семеник Андрей Иванович
Место рождения
Дата рождения03.07.1859
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1859
Рождение ребёнка
08.11.1884
Мать ребёнка: Семеник Ксения Викторовна
Рождение ребёнка
1893
Дочь: (Семеник) Мария Андреевна
Мать ребёнка: Семеник Ксения Викторовна
Рождение ребёнка
1897
Сын: Семеник Василий Андреевич
Мать ребёнка: Семеник Ксения Викторовна
Рождение ребёнка
1904
Сын: Семеник Феодосий Андреевич
Мать ребёнка: Семеник Ксения Викторовна