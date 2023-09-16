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Семеник Андрей Иванович

Место рождения

Черевачи, Радомысльский уезд, Киевская губерния

Дата рождения

03.07.1859

Пол

Мужской

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1859

Отец: Захливный (Нижник) Иван Иванович

Мать: Семеник (Бондаренко) Мария Никитична

Черевачи, Радомысльский уезд, Киевская губерния
Рождение ребёнка
08.11.1884

Сын: Семеник Михаил Андреевич

Мать ребёнка: Семеник Ксения Викторовна

Рождение ребёнка
1893

Дочь: (Семеник) Мария Андреевна

Мать ребёнка: Семеник Ксения Викторовна

Рождение ребёнка
1897

Сын: Семеник Василий Андреевич

Мать ребёнка: Семеник Ксения Викторовна

Черевачи, Радомысльский уезд, Киевская губерния
Рождение ребёнка
1904

Сын: Семеник Феодосий Андреевич

Мать ребёнка: Семеник Ксения Викторовна

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