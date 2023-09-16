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Семеник Ксения Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Дата смерти

1933

Пол

Женский

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.11.1884

Сын: Семеник Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Семеник Андрей Иванович

Рождение ребёнка
1893

Дочь: (Семеник) Мария Андреевна

Отец ребёнка: Семеник Андрей Иванович

Рождение ребёнка
1897

Сын: Семеник Василий Андреевич

Отец ребёнка: Семеник Андрей Иванович

Черевачи, Радомысльский уезд, Киевская губерния
Рождение ребёнка
1904

Сын: Семеник Феодосий Андреевич

Отец ребёнка: Семеник Андрей Иванович

Смерть
1933

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