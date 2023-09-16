Семеник Ксения Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1861
Дата смерти1933
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.11.1884
Отец ребёнка: Семеник Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1893
Дочь: (Семеник) Мария Андреевна
Отец ребёнка: Семеник Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1897
Сын: Семеник Василий Андреевич
Отец ребёнка: Семеник Андрей Иванович
Черевачи, Радомысльский уезд, Киевская губерния
Рождение ребёнка
1904
Сын: Семеник Феодосий Андреевич
Отец ребёнка: Семеник Андрей Иванович
Смерть
1933