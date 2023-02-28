Дегтярёв Павел Иванович
Место рождения
Дата рождения27.06.1884 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
27.06.1884 ст.
Отец: Дегтярёв Иван Петрович
Рождение ребёнка
Вычислено ?.07.1915
Дочь: Мария Павлова
Мать ребёнка: Александра Фадеевна
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Пропал без вести (военное)
Между 11.08.1915 и 13.08.1915 ст.
Верховичи, Каменецкий район, Брестская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Александра Фадеевна
Смерть
Неизвестно