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Дегтярёв Павел Иванович

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Место рождения

Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния

Дата рождения

27.06.1884 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1884 ст.

Отец: Дегтярёв Иван Петрович

Мать: Дегтярёва Акилина Павловна

Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено ?.07.1915

Дочь: Мария Павлова

Мать ребёнка: Александра Фадеевна

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Пропал без вести (военное)
Между 11.08.1915 и 13.08.1915 ст.
Верховичи, Каменецкий район, Брестская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Александра Фадеевна

Смерть
Неизвестно
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