Александра Фадеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлександра Фадеевна

Александра Фадеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1884 г.р.

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.02.1912

Сын: Дегтярёв Тимофей Павлов

Отец ребёнка: Дегтярёв Павел Иванович

Рождение ребёнка
18.07.1915 ст.

Дочь: Мария Павлова

Отец ребёнка: Дегтярёв Павел Иванович

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дегтярёв Павел Иванович

Смерть
Неизвестно
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