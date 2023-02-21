Александра Фадеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.02.1912
Отец ребёнка: Дегтярёв Павел Иванович
Рождение ребёнка
18.07.1915 ст.
Дочь: Мария Павлова
Отец ребёнка: Дегтярёв Павел Иванович
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно