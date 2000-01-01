Мария Павлова
Место рожденияс.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Дата рожденияВычислено ?.07.1915
Дата смерти22.10.1915
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено ?.07.1915
Отец: Дегтярёв Павел Иванович
Мать: Александра Фадеевна
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Смерть
22.10.1915
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния