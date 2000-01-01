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Мария Павлова

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Место рождения

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния

Дата рождения

Вычислено ?.07.1915

Дата смерти

22.10.1915

Пол

Женский

Отец

1884 г.р.

Мать

1888 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено ?.07.1915

Отец: Дегтярёв Павел Иванович

Мать: Александра Фадеевна

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Смерть
22.10.1915
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
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