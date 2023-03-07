Дегтярёва (Максимова) Акилина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дегтярёва (Максимова) Акилина Павловна

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Место рождения

Надеждино

Дата рождения

10.06.1860 ст.

Дата смерти

После 1917

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1860 ст.

Отец: Максимов Павел Алексеев

Мать: Февронья Фёдорова

Бракосочетание
22.10.1879

Муж: Дегтярёв Иван Петрович

Рождение ребёнка
Вычислено 1882

Сын: Дегтярёв Сильвестр Иванов

Отец ребёнка: Дегтярёв Иван Петрович

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
27.06.1884 ст.

Сын: Дегтярёв Павел Иванович

Отец ребёнка: Дегтярёв Иван Петрович

Рождение ребёнка
23.07.1888 ст.

Сын: Дегтярёв Макар Иванович

Отец ребёнка: Дегтярёв Иван Петрович

Рождение ребёнка
09.06.1891 ст.

Сын: Дегтярёв Кирилл Иванов

Отец ребёнка: Дегтярёв Иван Петрович

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
26.09.1895 ст.

Дочь: Дегтярёва Иустина Ивановна

Отец ребёнка: Дегтярёв Иван Петрович

Рождение ребёнка
25.10.1900

Сын: Дегтярёв Дмитрий Иванов

Отец ребёнка: Дегтярёв Иван Петрович

Рождение ребёнка
24.06.1903 ст.

Сын: Дегтярёв Пётр Иванович

Отец ребёнка: Дегтярёв Иван Петрович

Смерть
После 1917
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