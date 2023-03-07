Дегтярёва (Максимова) Акилина Павловна
Место рождения
Дата рождения10.06.1860 ст.
Дата смертиПосле 1917
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1860 ст.
Отец: Максимов Павел Алексеев
Мать: Февронья Фёдорова
Бракосочетание
22.10.1879
Рождение ребёнка
Вычислено 1882
Сын: Дегтярёв Сильвестр Иванов
Отец ребёнка: Дегтярёв Иван Петрович
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
27.06.1884 ст.
Отец ребёнка: Дегтярёв Иван Петрович
Рождение ребёнка
23.07.1888 ст.
Отец ребёнка: Дегтярёв Иван Петрович
Рождение ребёнка
09.06.1891 ст.
Отец ребёнка: Дегтярёв Иван Петрович
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
26.09.1895 ст.
Дочь: Дегтярёва Иустина Ивановна
Отец ребёнка: Дегтярёв Иван Петрович
Рождение ребёнка
25.10.1900
Отец ребёнка: Дегтярёв Иван Петрович
Рождение ребёнка
24.06.1903 ст.
Отец ребёнка: Дегтярёв Иван Петрович
Смерть
После 1917