Февронья Фёдорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1840
Дочь: Пелагея Павлова
Отец ребёнка: Максимов Павел Алексеев
Рождение ребёнка
Вычислено 1845
Дочь: Пелагея Павлова
Отец ребёнка: Максимов Павел Алексеев
Рождение ребёнка
Вычислено 1848
Отец ребёнка: Максимов Павел Алексеев
Рождение ребёнка
10.06.1860 ст.
Дочь: Дегтярёва Акилина Павловна
Отец ребёнка: Максимов Павел Алексеев
Надеждино, Ельниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно