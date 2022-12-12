Февронья Фёдорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФевронья Фёдорова

Февронья Фёдорова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1821 г.р.

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1840

Дочь: Пелагея Павлова

Отец ребёнка: Максимов Павел Алексеев

Рождение ребёнка
Вычислено 1845

Дочь: Пелагея Павлова

Отец ребёнка: Максимов Павел Алексеев

Рождение ребёнка
Вычислено 1848

Сын: Максимов Андрей Павлов

Отец ребёнка: Максимов Павел Алексеев

Рождение ребёнка
10.06.1860 ст.

Дочь: Дегтярёва Акилина Павловна

Отец ребёнка: Максимов Павел Алексеев

Надеждино, Ельниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Максимов Павел Алексеев

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close