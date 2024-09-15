Свищ (Пицяк) Настасья Дочь Козака Кириллова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1790
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790
Отец: Кирилл Пицяк
Мать: Анастасия
Устивица, Полтавская губерния, Миргородский повет
Бракосочетание
10.02.1813
Малая Токмачка
Рождение ребёнка
27.03.1814
Сын: Свищ Стефан
Отец ребёнка: Свищ Корней Фёдорович
Малая Токмачка
Рождение ребёнка
1816
Сын: Свищ Каленик
Отец ребёнка: Свищ Корней Фёдорович
Новоалександровка, Таврическая губерния
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Буколова (Свищ) Наталья Наталья/Настасья Корнеева
Отец ребёнка: Свищ Корней Фёдорович
Новоалександровка, Таврическая губерния
Рождение ребёнка
Между 1820 и 1823
Сын: Свищ Василий Корнеев
Отец ребёнка: Свищ Корней Фёдорович
Новоалександровка, Таврическая губерния
Рождение ребёнка
1822
Сын: Свищ Игнат
Отец ребёнка: Свищ Корней Фёдорович
Рождение ребёнка
1824
Сын: Свищ Антон Корнеев
Отец ребёнка: Свищ Корней Фёдорович
Рождение ребёнка
1827
Сын: Свищ Давид
Отец ребёнка: Свищ Корней Фёдорович
Новоалександровка, Таврическая губерния
Рождение ребёнка
1829
Сын: Свищ Данил
Отец ребёнка: Свищ Корней Фёдорович
Смерть
Неизвестно
Старая Царичанка, Одеська область
Царичанка, Аккерманский уезд, Ивановская волость,