Свищ (Пицяк) Настасья Дочь Козака Кириллова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свищ (Пицяк) Настасья Дочь Козака Кириллова

Место рождения

Устивица, Полтавська область

Дата рождения

Около 1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790

Отец: Кирилл Пицяк

Мать: Анастасия

Устивица, Полтавська область
Устивица, Полтавская губерния, Миргородский повет
Бракосочетание
10.02.1813

Муж: Свищ Корней Фёдорович

Малая Токмачка
Рождение ребёнка
27.03.1814

Сын: Свищ Стефан

Отец ребёнка: Свищ Корней Фёдорович

Малая Токмачка
Рождение ребёнка
1816

Сын: Свищ Каленик

Отец ребёнка: Свищ Корней Фёдорович

Новоалександровка, Таврическая губерния
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Буколова (Свищ) Наталья Наталья/Настасья Корнеева

Отец ребёнка: Свищ Корней Фёдорович

Новоалександровка, Таврическая губерния
Рождение ребёнка
Между 1820 и 1823

Сын: Свищ Василий Корнеев

Отец ребёнка: Свищ Корней Фёдорович

Новоалександровка, Таврическая губерния
Рождение ребёнка
1822

Сын: Свищ Игнат

Отец ребёнка: Свищ Корней Фёдорович

Рождение ребёнка
1824

Сын: Свищ Антон Корнеев

Отец ребёнка: Свищ Корней Фёдорович

Рождение ребёнка
1827

Сын: Свищ Давид

Отец ребёнка: Свищ Корней Фёдорович

Новоалександровка, Таврическая губерния
Рождение ребёнка
1829

Сын: Свищ Данил

Отец ребёнка: Свищ Корней Фёдорович

Смерть
Неизвестно
Старая Царичанка, Одеська область
Царичанка, Аккерманский уезд, Ивановская волость,

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