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Свищ Каленик

Место рождения

Мелитополь

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Свищ Корней Фёдорович

Мать: Свищ (Пицяк) Настасья Дочь Козака Кириллова

Новоалександровка, Таврическая губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зиновия Денисова

Старая Царичанка, Одеська область
Царичанка, Аккерманский уезд, Ивановская волость,
Рождение ребёнка
1843

Дочь: (Свищ) Ефросинья

Мать ребёнка: Зиновия Денисова

Старая Царичанка, Одеська область
Царичанка, Аккерманский уезд, Ивановская волость,
Рождение ребёнка
1848

Сын: Свищ Алексей

Мать ребёнка: Зиновия Денисова

Старая Царичанка, Одеська область
Царичанка, Аккерманский уезд, Ивановская волость,
Рождение ребёнка
1854

Сын: Свищ Антон

Мать ребёнка: Зиновия Денисова

Старая Царичанка, Одеська область
Царичанка, Аккерманский уезд, Ивановская волость,
Смерть
Неизвестно

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