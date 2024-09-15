Свищ Каленик
Место рождения
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Новоалександровка, Таврическая губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зиновия Денисова
Царичанка, Аккерманский уезд, Ивановская волость,
Рождение ребёнка
1843
Дочь: (Свищ) Ефросинья
Мать ребёнка: Зиновия Денисова
Царичанка, Аккерманский уезд, Ивановская волость,
Рождение ребёнка
1848
Сын: Свищ Алексей
Мать ребёнка: Зиновия Денисова
Царичанка, Аккерманский уезд, Ивановская волость,
Рождение ребёнка
1854
Сын: Свищ Антон
Мать ребёнка: Зиновия Денисова
Царичанка, Аккерманский уезд, Ивановская волость,
Смерть
Неизвестно