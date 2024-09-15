Зиновия Денисова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зиновия Денисова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1816 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Свищ Каленик

Старая Царичанка, Одеська область
Царичанка, Аккерманский уезд, Ивановская волость,
Рождение ребёнка
1843

Дочь: (Свищ) Ефросинья

Отец ребёнка: Свищ Каленик

Старая Царичанка, Одеська область
Царичанка, Аккерманский уезд, Ивановская волость,
Рождение ребёнка
1848

Сын: Свищ Алексей

Отец ребёнка: Свищ Каленик

Старая Царичанка, Одеська область
Царичанка, Аккерманский уезд, Ивановская волость,
Рождение ребёнка
1854

Сын: Свищ Антон

Отец ребёнка: Свищ Каленик

Старая Царичанка, Одеська область
Царичанка, Аккерманский уезд, Ивановская волость,
Смерть
Неизвестно

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