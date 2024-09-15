Зиновия Денисова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Свищ Каленик
Царичанка, Аккерманский уезд, Ивановская волость,
Рождение ребёнка
1843
Дочь: (Свищ) Ефросинья
Отец ребёнка: Свищ Каленик
Царичанка, Аккерманский уезд, Ивановская волость,
Рождение ребёнка
1848
Сын: Свищ Алексей
Отец ребёнка: Свищ Каленик
Царичанка, Аккерманский уезд, Ивановская волость,
Рождение ребёнка
1854
Сын: Свищ Антон
Отец ребёнка: Свищ Каленик
Царичанка, Аккерманский уезд, Ивановская волость,
Смерть
Неизвестно