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Свищ Корней Фёдорович

Место рождения

Устивица, Полтавська область

Дата рождения

До 1775

Дата смерти

Между 1835 и 1847

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1775

Отец: Свищ Федор

Мать: Свищ Домникия

Устивица, Полтавська область
Устивица, Полтавская губерния, Миргородский повет
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Свищ Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Санютин (Свищ) Пелагея

Мать ребёнка: Свищ Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Свищ) Ульяна

Мать ребёнка: Свищ Евдокия

Рождение ребёнка
25.08.1806

Дочь: Васса

Мать ребёнка: Свищ Евдокия

Малая Токмачка
Бракосочетание
10.02.1813

Жена: Свищ (Пицяк) Настасья Дочь Козака Кириллова

Малая Токмачка
Рождение ребёнка
27.03.1814

Сын: Свищ Стефан

Мать ребёнка: Свищ (Пицяк) Настасья Дочь Козака Кириллова

Малая Токмачка
Рождение ребёнка
1816

Сын: Свищ Каленик

Мать ребёнка: Свищ (Пицяк) Настасья Дочь Козака Кириллова

Новоалександровка, Таврическая губерния
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Буколова (Свищ) Наталья Наталья/Настасья Корнеева

Мать ребёнка: Свищ (Пицяк) Настасья Дочь Козака Кириллова

Новоалександровка, Таврическая губерния
Рождение ребёнка
Между 1820 и 1823

Сын: Свищ Василий Корнеев

Мать ребёнка: Свищ (Пицяк) Настасья Дочь Козака Кириллова

Новоалександровка, Таврическая губерния
Рождение ребёнка
1822

Сын: Свищ Игнат

Мать ребёнка: Свищ (Пицяк) Настасья Дочь Козака Кириллова

Рождение ребёнка
1824

Сын: Свищ Антон Корнеев

Мать ребёнка: Свищ (Пицяк) Настасья Дочь Козака Кириллова

Рождение ребёнка
1827

Сын: Свищ Давид

Мать ребёнка: Свищ (Пицяк) Настасья Дочь Козака Кириллова

Новоалександровка, Таврическая губерния
Рождение ребёнка
1829

Сын: Свищ Данил

Мать ребёнка: Свищ (Пицяк) Настасья Дочь Козака Кириллова

Смерть
Между 1835 и 1847
Старая Царичанка, Одеська область
Царичанка, Аккерманский уезд, Ивановская волость,

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