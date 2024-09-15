Свищ Корней Фёдорович
Место рождения
Дата рожденияДо 1775
Дата смертиМежду 1835 и 1847
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Отец: Свищ Федор
Мать: Свищ Домникия
Жена: Свищ Евдокия
Дочь: Санютин (Свищ) Пелагея
Мать ребёнка: Свищ Евдокия
Дочь: (Свищ) Ульяна
Мать ребёнка: Свищ Евдокия
Дочь: Васса
Мать ребёнка: Свищ Евдокия
Сын: Свищ Стефан
Мать ребёнка: Свищ (Пицяк) Настасья Дочь Козака Кириллова
Сын: Свищ Каленик
Мать ребёнка: Свищ (Пицяк) Настасья Дочь Козака Кириллова
Дочь: Буколова (Свищ) Наталья Наталья/Настасья Корнеева
Мать ребёнка: Свищ (Пицяк) Настасья Дочь Козака Кириллова
Сын: Свищ Василий Корнеев
Мать ребёнка: Свищ (Пицяк) Настасья Дочь Козака Кириллова
Сын: Свищ Игнат
Мать ребёнка: Свищ (Пицяк) Настасья Дочь Козака Кириллова
Сын: Свищ Антон Корнеев
Мать ребёнка: Свищ (Пицяк) Настасья Дочь Козака Кириллова
Сын: Свищ Давид
Мать ребёнка: Свищ (Пицяк) Настасья Дочь Козака Кириллова
Сын: Свищ Данил
Мать ребёнка: Свищ (Пицяк) Настасья Дочь Козака Кириллова