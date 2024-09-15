Буколова (Свищ) Наталья Наталья/Настасья Корнеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буколова (Свищ) Наталья Наталья/Настасья Корнеева

Место рождения

Мелитополь

Дата рождения

1818

Дата смерти

После 1859

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Свищ Корней Фёдорович

Мать: Свищ (Пицяк) Настасья Дочь Козака Кириллова

Новоалександровка, Таврическая губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Буколов Тимофей Яковлев

Русскоивановка, Одеська область
Ивановка, Аккерманский уезд, Ивановская волость
Рождение ребёнка
Между 1835 и 1838

Дочь: (Букалова) Христина

Отец ребёнка: Буколов Тимофей Яковлев

Русскоивановка, Одеська область
Ивановка, Аккерманский уезд, Ивановская волость
Рождение ребёнка
1841

Сын: Букалов Иван Тимофеев

Отец ребёнка: Буколов Тимофей Яковлев

Рождение ребёнка
1846

Дочь: (Букалова) Мария Тимофеева

Отец ребёнка: Буколов Тимофей Яковлев

Рождение ребёнка
Около 1849

Дочь: (Букалова) Макрина

Отец ребёнка: Буколов Тимофей Яковлев

Русскоивановка, Одеська область
Ивановка, Аккерманский уезд, Ивановская волость
Рождение ребёнка
01.02.1853

Сын: Букалов Захарий Тимофеев

Отец ребёнка: Буколов Тимофей Яковлев

Смерть
После 1859
Старая Царичанка, Одеська область
Царичанка, Аккерманский уезд, Ивановская волость,

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