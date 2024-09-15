Буколова (Свищ) Наталья Наталья/Настасья Корнеева
Место рождения
Дата рождения1818
Дата смертиПосле 1859
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Новоалександровка, Таврическая губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Ивановка, Аккерманский уезд, Ивановская волость
Рождение ребёнка
Между 1835 и 1838
Дочь: (Букалова) Христина
Отец ребёнка: Буколов Тимофей Яковлев
Ивановка, Аккерманский уезд, Ивановская волость
Рождение ребёнка
1841
Отец ребёнка: Буколов Тимофей Яковлев
Рождение ребёнка
1846
Дочь: (Букалова) Мария Тимофеева
Отец ребёнка: Буколов Тимофей Яковлев
Рождение ребёнка
Около 1849
Дочь: (Букалова) Макрина
Отец ребёнка: Буколов Тимофей Яковлев
Ивановка, Аккерманский уезд, Ивановская волость
Рождение ребёнка
01.02.1853
Отец ребёнка: Буколов Тимофей Яковлев
Смерть
После 1859
Старая Царичанка, Одеська область
Царичанка, Аккерманский уезд, Ивановская волость,