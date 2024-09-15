Анастасия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.09.1784
Сын: Иоан
Отец ребёнка: Кирилл Пицяк
Устивица, Полтавская губерния, Миргородский повет
Рождение ребёнка
20.09.1787
Сын: Ефим
Отец ребёнка: Кирилл Пицяк
Устивица, Полтавская губерния, Миргородский повет
Рождение ребёнка
20.09.1787
Дочь: Татиана
Отец ребёнка: Кирилл Пицяк
Устивица, Полтавская губерния, Миргородский повет
Рождение ребёнка
08.01.1789
Дочь: Домникия
Отец ребёнка: Кирилл Пицяк
Устивица, Полтавская губерния, Миргородский повет
Рождение ребёнка
Около 1790
Дочь: Свищ (Пицяк) Настасья Дочь Козака Кириллова
Отец ребёнка: Кирилл Пицяк
Устивица, Полтавская губерния, Миргородский повет
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Ефросинья
Отец ребёнка: Кирилл Пицяк
Смерть
Неизвестно