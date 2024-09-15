Кирилл Пицяк — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кирилл Пицяк

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.09.1784

Сын: Иоан

Мать ребёнка: Анастасия

Устивица, Полтавська область
Устивица, Полтавская губерния, Миргородский повет
Рождение ребёнка
20.09.1787

Сын: Ефим

Мать ребёнка: Анастасия

Устивица, Полтавська область
Устивица, Полтавская губерния, Миргородский повет
Рождение ребёнка
20.09.1787

Дочь: Татиана

Мать ребёнка: Анастасия

Устивица, Полтавська область
Устивица, Полтавская губерния, Миргородский повет
Рождение ребёнка
08.01.1789

Дочь: Домникия

Мать ребёнка: Анастасия

Устивица, Полтавська область
Устивица, Полтавская губерния, Миргородский повет
Рождение ребёнка
Около 1790

Дочь: Свищ (Пицяк) Настасья Дочь Козака Кириллова

Мать ребёнка: Анастасия

Устивица, Полтавська область
Устивица, Полтавская губерния, Миргородский повет
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Ефросинья

Мать ребёнка: Анастасия

Смерть
Неизвестно

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