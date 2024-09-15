Кирилл Пицяк
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.09.1784
Устивица, Полтавская губерния, Миргородский повет
Рождение ребёнка
20.09.1787
Устивица, Полтавская губерния, Миргородский повет
Рождение ребёнка
20.09.1787
Устивица, Полтавская губерния, Миргородский повет
Рождение ребёнка
08.01.1789
Устивица, Полтавская губерния, Миргородский повет
Рождение ребёнка
Около 1790
Дочь: Свищ (Пицяк) Настасья Дочь Козака Кириллова
Мать ребёнка: Анастасия
Устивица, Полтавская губерния, Миргородский повет
Смерть
Неизвестно