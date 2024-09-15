Свищ Василий Корнеев
Место рождения
Дата рожденияМежду 1820 и 1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1820 и 1823
Новоалександровка, Таврическая губерния
Рождение ребёнка
1846
Сын: Свищ Лукьян
Мать ребёнка: Свищ (Халюзова) Ефимия Петрова
Царичанка, Аккерманский уезд, Ивановская волость,
Рождение ребёнка
1848
Дочь: (Свищ) Килина Или Аккилина
Мать ребёнка: Свищ (Халюзова) Ефимия Петрова
Царичанка, Аккерманский уезд, Ивановская волость,
Рождение ребёнка
1858
Дочь: (Свищ) Мария
Мать ребёнка: Свищ (Халюзова) Ефимия Петрова
Царичанка, Аккерманский уезд, Ивановская волость,
Смерть
Неизвестно