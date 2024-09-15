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Свищ Василий Корнеев

Место рождения

Мелитополь

Дата рождения

Между 1820 и 1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1820 и 1823

Отец: Свищ Корней Фёдорович

Мать: Свищ (Пицяк) Настасья Дочь Козака Кириллова

Новоалександровка, Таврическая губерния
Рождение ребёнка
1846

Сын: Свищ Лукьян

Мать ребёнка: Свищ (Халюзова) Ефимия Петрова

Старая Царичанка, Одеська область
Царичанка, Аккерманский уезд, Ивановская волость,
Рождение ребёнка
1848

Дочь: (Свищ) Килина Или Аккилина

Мать ребёнка: Свищ (Халюзова) Ефимия Петрова

Старая Царичанка, Одеська область
Царичанка, Аккерманский уезд, Ивановская волость,
Рождение ребёнка
1858

Дочь: (Свищ) Мария

Мать ребёнка: Свищ (Халюзова) Ефимия Петрова

Старая Царичанка, Одеська область
Царичанка, Аккерманский уезд, Ивановская волость,
Смерть
Неизвестно

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