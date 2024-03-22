Харченко Григорий Ксенофонтович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харченко Григорий Ксенофонтович

Место рождения

Крыловская, Крыловский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

1889

Дата смерти

12.03.1969

Пол

Мужской

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Харченко Ксенофонт

Мать: не указана

Крыловская, Крыловский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1915

Сын: Харченко Григорий Григорьевич

Мать ребёнка: Харченко Татьяна Прохоровна

Красноярский Край, Крыловский Р-Н
Рождение ребёнка
12.10.1926

Сын: Харченко Николай Григорьевич

Мать ребёнка: Харченко Татьяна Прохоровна

Крыловская, Крыловский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Около 1927

Дочь: Анна Григорьевна

Мать ребёнка: Харченко Татьяна Прохоровна

Рождение ребёнка
Около 1929

Дочь: Лидия Григорьевна

Мать ребёнка: Харченко Татьяна Прохоровна

Рождение ребёнка
Около 1932

Дочь: Тамара Григорьевна

Мать ребёнка: Харченко Татьяна Прохоровна

Смерть
12.03.1969
Воронеж
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