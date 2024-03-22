Харченко Григорий Ксенофонтович
Место рождения
Дата рождения1889
Дата смерти12.03.1969
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: Харченко Ксенофонт
Рождение ребёнка
1915
Сын: Харченко Григорий Григорьевич
Мать ребёнка: Харченко Татьяна Прохоровна
Красноярский Край, Крыловский Р-Н
Рождение ребёнка
12.10.1926
Сын: Харченко Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Харченко Татьяна Прохоровна
Рождение ребёнка
Около 1927
Дочь: Анна Григорьевна
Мать ребёнка: Харченко Татьяна Прохоровна
Рождение ребёнка
Около 1929
Дочь: Лидия Григорьевна
Мать ребёнка: Харченко Татьяна Прохоровна
Рождение ребёнка
Около 1932
Дочь: Тамара Григорьевна
Мать ребёнка: Харченко Татьяна Прохоровна
Смерть
12.03.1969
Воронеж