Харченко Николай Григорьевич
Место рождения
Дата рождения12.10.1926
Дата смерти11.06.1998
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1926
Рождение ребёнка
11.04.1950
Сын: Харченко Александр Николаевич
Мать ребёнка: Анастасия Семеновна
Красноярск
Рождение ребёнка
07.11.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Анастасия Семеновна
Красноярск
Смерть
11.06.1998
Красноярск