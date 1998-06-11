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Харченко Николай Григорьевич

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Место рождения

Крыловская, Крыловский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

12.10.1926

Дата смерти

11.06.1998

Пол

Мужской

Отец

1889 г.р.

Мать

1901 г.р.

Дети

1950 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1926

Отец: Харченко Григорий Ксенофонтович

Мать: Харченко Татьяна Прохоровна

Крыловская, Крыловский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
11.04.1950

Сын: Харченко Александр Николаевич

Мать ребёнка: Анастасия Семеновна

Красноярск
Рождение ребёнка
07.11.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Анастасия Семеновна

Красноярск
Смерть
11.06.1998
Красноярск
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