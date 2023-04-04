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Харченко Татьяна Прохоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

13.07.1980

Пол

Женский

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: ?

Мать: ?

Рождение ребёнка
1915

Сын: Харченко Григорий Григорьевич

Отец ребёнка: Харченко Григорий Ксенофонтович

Красноярский Край, Крыловский Р-Н
Рождение ребёнка
12.10.1926

Сын: Харченко Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Харченко Григорий Ксенофонтович

Крыловская, Крыловский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Около 1927

Дочь: Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Харченко Григорий Ксенофонтович

Рождение ребёнка
Около 1929

Дочь: Лидия Григорьевна

Отец ребёнка: Харченко Григорий Ксенофонтович

Рождение ребёнка
Около 1932

Дочь: Тамара Григорьевна

Отец ребёнка: Харченко Григорий Ксенофонтович

Смерть
13.07.1980
Воронеж
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