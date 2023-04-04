Харченко Татьяна Прохоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1901
Дата смерти13.07.1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1915
Сын: Харченко Григорий Григорьевич
Отец ребёнка: Харченко Григорий Ксенофонтович
Красноярский Край, Крыловский Р-Н
Рождение ребёнка
12.10.1926
Сын: Харченко Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Харченко Григорий Ксенофонтович
Крыловская, Крыловский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Около 1927
Дочь: Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Харченко Григорий Ксенофонтович
Рождение ребёнка
Около 1929
Дочь: Лидия Григорьевна
Отец ребёнка: Харченко Григорий Ксенофонтович
Рождение ребёнка
Около 1932
Дочь: Тамара Григорьевна
Отец ребёнка: Харченко Григорий Ксенофонтович
Смерть
13.07.1980
Воронеж