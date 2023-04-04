Харченко Григорий Григорьевич
Место рожденияКрасноярский Край, Крыловский Р-Н
Дата рождения1915
Дата смерти25.06.1944
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Красноярский Край, Крыловский Р-Н
Военная служба
Неизвестно
Канский Рвк, Красноярский Край, Канский Р-Н
Смерть
25.06.1944
Белорусская ССР
Причина смерти: убит
Похороны
Неизвестно
Белорусская ССР, Витебская обл., Богушевский р-н, д. Левадничи, восточнее, 500 м