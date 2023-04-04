(Харченко) Лидия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Харченко) Лидия Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1929

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1889 г.р.

Мать

1901 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1929

Отец: Харченко Григорий Ксенофонтович

Мать: Харченко Татьяна Прохоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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