Харченко Александр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харченко Александр Николаевич

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Место рождения

Красноярск

Дата рождения

11.04.1950

Дата смерти

01.12.2021

Пол

Мужской

Отец

1926 г.р.

Мать

1924 г.р.

Дети

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Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1950

Отец: Харченко Николай Григорьевич

Мать: Анастасия Семеновна

Красноярск
Рождение ребёнка
03.05.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Красноярск
Рождение ребёнка
04.10.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Красноярск
Смерть
01.12.2021
Красноярск
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