Харченко Александр Николаевич
Место рожденияКрасноярск
Дата рождения11.04.1950
Дата смерти01.12.2021
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1950
Отец: Харченко Николай Григорьевич
Мать: Анастасия Семеновна
Красноярск
Рождение ребёнка
03.05.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Красноярск
Рождение ребёнка
04.10.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Красноярск
Смерть
01.12.2021
Красноярск