(Николаева) Анастасия Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Николаева) Анастасия Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1924

Дата смерти

18.05.1993

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1950 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.04.1950

Сын: Харченко Александр Николаевич

Отец ребёнка: Харченко Николай Григорьевич

Красноярск
Рождение ребёнка
07.11.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Харченко Николай Григорьевич

Красноярск
Смерть
18.05.1993
Красноярск
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