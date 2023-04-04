(Николаева) Анастасия Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1924
Дата смерти18.05.1993
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
11.04.1950
Сын: Харченко Александр Николаевич
Отец ребёнка: Харченко Николай Григорьевич
Красноярск
Рождение ребёнка
07.11.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Харченко Николай Григорьевич
Красноярск
Смерть
18.05.1993
Красноярск