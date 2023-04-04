(Харченко) Надежда Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Харченко) Надежда Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1882 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Харченко Григорий (Акимович)

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Александр

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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