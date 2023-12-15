Губин Леонтий Марков
Место рождения
Дата рожденияОколо 1802 ст.
Дата смертиОколо 1850 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802 ст.
Отец: Губин Марко Никитин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1817 ст.
Сын: Губин Иван Леонтьев
Мать ребёнка: Губина (Зорина) Ульяна Иванова
Рождение ребёнка
Около 1826 ст.
Мать ребёнка: Губина (Зорина) Ульяна Иванова
Рождение ребёнка
Около 1828 ст.
Сын: Губин Осип Леонтьев
Мать ребёнка: Губина (Зорина) Ульяна Иванова
Смерть
Около 1850 ст.