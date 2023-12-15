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Губин Леонтий Марков

Место рождения

Липовской, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1802 ст.

Дата смерти

Около 1850 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1776 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802 ст.

Отец: Губин Марко Никитин

Мать: не указана

Липовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1817 ст.

Сын: Губин Иван Леонтьев

Мать ребёнка: Губина (Зорина) Ульяна Иванова

Липовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1826 ст.

Сын: Губин Савелий Леонтьевич

Мать ребёнка: Губина (Зорина) Ульяна Иванова

Липовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1828 ст.

Сын: Губин Осип Леонтьев

Мать ребёнка: Губина (Зорина) Ульяна Иванова

Липовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Около 1850 ст.
Липовской, Нолинский уезд, Вятская губерния

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