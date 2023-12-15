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Губин Осип Леонтьев

Место рождения

Липовской, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1828 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828 ст.

Отец: Губин Леонтий Марков

Мать: Губина (Зорина) Ульяна Иванова

Липовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Губина Пелагея Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Губина Пелагея Осипова

Мать ребёнка: Губина Пелагея Иванова

Липовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
02.01.1849 ст.

Сын: Губин Филип Осипов

Мать ребёнка: Губина Пелагея Иванова

Липовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1851 ст.

Дочь: Губина Евдокия Осипова

Мать ребёнка: Губина Пелагея Иванова

Липовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
25.03.1854 ст.

Сын: Губин Кирило Иосипов

Мать ребёнка: Губина Пелагея Иванова

Липовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1858 ст.

Дочь: Губина Дарья Осипова

Мать ребёнка: Губина Пелагея Иванова

Липовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно

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