Губин Осип Леонтьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1828 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Губина Пелагея Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Губина Пелагея Осипова
Мать ребёнка: Губина Пелагея Иванова
Рождение ребёнка
02.01.1849 ст.
Сын: Губин Филип Осипов
Мать ребёнка: Губина Пелагея Иванова
Рождение ребёнка
Около 1851 ст.
Дочь: Губина Евдокия Осипова
Мать ребёнка: Губина Пелагея Иванова
Рождение ребёнка
25.03.1854 ст.
Сын: Губин Кирило Иосипов
Мать ребёнка: Губина Пелагея Иванова
Рождение ребёнка
Около 1858 ст.
Дочь: Губина Дарья Осипова
Мать ребёнка: Губина Пелагея Иванова
Смерть
Неизвестно