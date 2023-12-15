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Губин Иван Леонтьев

Место рождения

Липовской, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1817 ст.

Дата смерти

Около 1889 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1817 ст.

Отец: Губин Леонтий Марков

Мать: Губина (Зорина) Ульяна Иванова

Липовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
15.11.1836 ст.

Сын: Губин Григорий Иванов

Мать ребёнка: Губина Марфа Павлова

Липовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
03.10.1840 ст.

Сын: Губин Филип Иванов

Мать ребёнка: Губина Марфа Павлова

Липовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
15.03.1848 ст.

Сын: Губин Алексей Иванов

Мать ребёнка: Губина Марфа Павлова

Липовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
21.03.1857 ст.

Сын: Губин Георгий (Егор) Иванович

Мать ребёнка: Губина Марфа Павлова

Липовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Около 1889 ст.
Липовской, Нолинский уезд, Вятская губерния

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