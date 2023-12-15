Губин Иван Леонтьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1817 ст.
Дата смертиОколо 1889 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1817 ст.
Рождение ребёнка
15.11.1836 ст.
Мать ребёнка: Губина Марфа Павлова
Рождение ребёнка
03.10.1840 ст.
Сын: Губин Филип Иванов
Мать ребёнка: Губина Марфа Павлова
Рождение ребёнка
15.03.1848 ст.
Сын: Губин Алексей Иванов
Мать ребёнка: Губина Марфа Павлова
Рождение ребёнка
21.03.1857 ст.
Сын: Губин Георгий (Егор) Иванович
Мать ребёнка: Губина Марфа Павлова
Смерть
Около 1889 ст.