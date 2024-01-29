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Губин Савелий Леонтьевич

Место рождения

Липовской, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1826 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1826 ст.

Отец: Губин Леонтий Марков

Мать: Губина (Зорина) Ульяна Иванова

Липовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Губина Екатерина Евсигнеева

Рождение ребёнка
Около 1847 ст.

Дочь: Губина Анна Саввина

Мать ребёнка: Губина Екатерина Евсигнеева

Липовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
08.11.1848 ст.

Сын: Губин Филип Савин

Мать ребёнка: Губина Екатерина Евсигнеева

Липовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
14.10.1850 ст.

Сын: Губин Яков Саввин

Мать ребёнка: Губина Екатерина Евсигнеева

Липовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
28.02.1852 ст.

Сын: Губин Федот Саввин

Мать ребёнка: Губина Екатерина Евсигнеева

Липовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
02.11.1855 ст.

Сын: Губин Михаил Саввин

Мать ребёнка: Губина Екатерина Евсигнеева

Липовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
19.01.1858 ст.

Сын: Губин Григорий Саввин

Мать ребёнка: Губина Екатерина Евсигнеева

Липовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1878

Сын: Губин Емельян Саввин

Мать ребёнка: Губина Екатерина Евсигнеева

Смерть
Неизвестно
Липовской, Нолинский уезд, Вятская губерния

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