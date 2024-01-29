Губин Савелий Леонтьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1826 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1826 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1847 ст.
Дочь: Губина Анна Саввина
Мать ребёнка: Губина Екатерина Евсигнеева
Рождение ребёнка
08.11.1848 ст.
Сын: Губин Филип Савин
Мать ребёнка: Губина Екатерина Евсигнеева
Рождение ребёнка
14.10.1850 ст.
Сын: Губин Яков Саввин
Мать ребёнка: Губина Екатерина Евсигнеева
Рождение ребёнка
28.02.1852 ст.
Сын: Губин Федот Саввин
Мать ребёнка: Губина Екатерина Евсигнеева
Рождение ребёнка
02.11.1855 ст.
Сын: Губин Михаил Саввин
Мать ребёнка: Губина Екатерина Евсигнеева
Рождение ребёнка
19.01.1858 ст.
Мать ребёнка: Губина Екатерина Евсигнеева
Рождение ребёнка
1878
Сын: Губин Емельян Саввин
Мать ребёнка: Губина Екатерина Евсигнеева
Смерть
Неизвестно