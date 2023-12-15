Губина (Зорина) Ульяна Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1794 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1817 ст.
Сын: Губин Иван Леонтьев
Отец ребёнка: Губин Леонтий Марков
Рождение ребёнка
Около 1826 ст.
Отец ребёнка: Губин Леонтий Марков
Рождение ребёнка
Около 1828 ст.
Сын: Губин Осип Леонтьев
Отец ребёнка: Губин Леонтий Марков
Смерть
Неизвестно