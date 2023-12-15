Губина (Зорина) Ульяна Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Губина (Зорина) Ульяна Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1794 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1817 ст.

Сын: Губин Иван Леонтьев

Отец ребёнка: Губин Леонтий Марков

Липовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1826 ст.

Сын: Губин Савелий Леонтьевич

Отец ребёнка: Губин Леонтий Марков

Липовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1828 ст.

Сын: Губин Осип Леонтьев

Отец ребёнка: Губин Леонтий Марков

Липовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
Липовской, Нолинский уезд, Вятская губерния

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