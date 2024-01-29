Губин Марко Никитин
Место рождения
Дата рожденияОколо 1776 ст.
Дата смертиОколо 1806 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776 ст.
Отец: Губин Никита Григорьев
Мать: Губина Настасья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Губина Софья Борисовна
Рождение ребёнка
Около 1802 ст.
Сын: Губин Осип Марков
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1802 ст.
Сын: Губин Леонтий Марков
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1803 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1806 ст.
Сын: Губин Марко (Савва) Марков
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Около 1806 ст.