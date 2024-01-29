Губин Марко Никитин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГубин Марко Никитин

Губин Марко Никитин

Место рождения

Липовской, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1776 ст.

Дата смерти

Около 1806 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776 ст.

Отец: Губин Никита Григорьев

Мать: Губина Настасья

Липовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Губина Софья Борисовна

Рождение ребёнка
Около 1802 ст.

Сын: Губин Осип Марков

Мать ребёнка: не указана

Липовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1802 ст.

Сын: Губин Леонтий Марков

Мать ребёнка: не указана

Липовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1803 ст.

Сын: Губин Терентей Марков

Мать ребёнка: не указана

Липовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1806 ст.

Сын: Губин Марко (Савва) Марков

Мать ребёнка: не указана

Липовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Около 1806 ст.
Липовской, Нолинский уезд, Вятская губерния

Мы используем куки для улучшения работы сайта.