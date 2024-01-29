Губин Марко (Савва) Марков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГубин Марко (Савва) Марков

Губин Марко (Савва) Марков

Место рождения

Липовской, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1806 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806 ст.

Отец: Губин Марко Никитин

Мать: не указана

Липовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Губина Гликерия Сергеевна

Рождение ребёнка
Около 1826 ст.

Сын: Губин Василий Марков

Мать ребёнка: Губина Гликерия Сергеевна

Липовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1833 ст.

Сын: Губин Савва (Саввелий) Марков

Мать ребёнка: Губина Гликерия Сергеевна

Липовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1835 ст.

Сын: Губин Матвей Марков

Мать ребёнка: Губина Гликерия Сергеевна

Липовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1838 ст.

Дочь: Губина Евдокия Маркова

Мать ребёнка: Губина Гликерия Сергеевна

Липовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1842 ст.

Сын: Губин Филип Марков

Мать ребёнка: Губина Гликерия Сергеевна

Липовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1846 ст.

Сын: Губин Димитрий Марков

Мать ребёнка: Губина Гликерия Сергеевна

Липовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.