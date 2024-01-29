Губин Марко (Савва) Марков
Место рождения
Дата рожденияОколо 1806 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806 ст.
Отец: Губин Марко Никитин
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1826 ст.
Сын: Губин Василий Марков
Мать ребёнка: Губина Гликерия Сергеевна
Рождение ребёнка
Около 1833 ст.
Сын: Губин Савва (Саввелий) Марков
Мать ребёнка: Губина Гликерия Сергеевна
Рождение ребёнка
Около 1835 ст.
Сын: Губин Матвей Марков
Мать ребёнка: Губина Гликерия Сергеевна
Рождение ребёнка
Около 1838 ст.
Дочь: Губина Евдокия Маркова
Мать ребёнка: Губина Гликерия Сергеевна
Рождение ребёнка
Около 1842 ст.
Сын: Губин Филип Марков
Мать ребёнка: Губина Гликерия Сергеевна
Рождение ребёнка
Около 1846 ст.
Мать ребёнка: Губина Гликерия Сергеевна
Смерть
Неизвестно