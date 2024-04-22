Губин Никита Григорьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГубин Никита Григорьев

Губин Никита Григорьев

Место рождения

Липовской, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1765 ст.

Дата смерти

Около 1833 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765 ст.

Отец: Губин Григорей Димитриев

Мать: Губина Дарья Семенова

Липовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1776 ст.

Сын: Губин Марко Никитин

Мать ребёнка: Губина Настасья

Липовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1795 ст.

Сын: Губин Иван Никитин

Мать ребёнка: Губина Настасья

Липовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1797

Дочь: Губина Анисья Никитина

Мать ребёнка: Губина Настасья

Рождение ребёнка
Около 1798 ст.

Сын: Губин Павел Никитин

Мать ребёнка: Губина Настасья

Липовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1807

Дочь: Губина Варвара Никитина

Мать ребёнка: Губина Настасья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Губина Настасья

Смерть
Около 1833 ст.
Липовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close