Губин Никита Григорьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1765 ст.
Дата смертиОколо 1833 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765 ст.
Отец: Губин Григорей Димитриев
Мать: Губина Дарья Семенова
Рождение ребёнка
Около 1776 ст.
Сын: Губин Марко Никитин
Мать ребёнка: Губина Настасья
Рождение ребёнка
Около 1795 ст.
Сын: Губин Иван Никитин
Мать ребёнка: Губина Настасья
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Губина Анисья Никитина
Мать ребёнка: Губина Настасья
Рождение ребёнка
Около 1798 ст.
Сын: Губин Павел Никитин
Мать ребёнка: Губина Настасья
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Губина Варвара Никитина
Мать ребёнка: Губина Настасья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Губина Настасья
Смерть
Около 1833 ст.