(Кабанова) Раиса
Место рожденияУкраина Сумская обл. г.Глухов
Дата рождения14.05.1951
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1951
Отец: Кабанова Николай
Мать: Анастасия
Украина Сумская обл. г.Глухов
Рождение ребёнка
19.04.1974
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Украина Сумская обл. г.Глухов
Рождение ребёнка
01.08.1975
Сын: Коренёк Алексей
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Россия г. Осташков
Рождение ребёнка
06.02.1981
Дочь: Потапенко Анастасия
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Россия г.Набережные Челны
Рождение ребёнка
11.03.1983
Сын: Коренёк Иван
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Россия г.Брежнев
Рождение ребёнка
07.03.1987
Сын: Коренёк Николай
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Россия г.Набережные Челны
Развод
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности