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(Кабанова) Раиса

Место рождения

Украина Сумская обл. г.Глухов

Дата рождения

14.05.1951

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1951

Отец: Кабанова Николай

Мать: Анастасия

Украина Сумская обл. г.Глухов
Рождение ребёнка
19.04.1974

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Украина Сумская обл. г.Глухов
Рождение ребёнка
01.08.1975

Сын: Коренёк Алексей

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Россия г. Осташков
Рождение ребёнка
06.02.1981

Дочь: Потапенко Анастасия

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Россия г.Набережные Челны
Рождение ребёнка
11.03.1983

Сын: Коренёк Иван

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Россия г.Брежнев
Рождение ребёнка
07.03.1987

Сын: Коренёк Николай

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Россия г.Набережные Челны
Развод
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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