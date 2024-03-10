Потапенко (Коренёк) Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потапенко (Коренёк) Анастасия

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Место рождения

Россия г.Набережные Челны

Дата рождения

06.02.1981

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

1951 г.р.

Муж

1978 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1981

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Раиса

Россия г.Набережные Челны
Бракосочетание
28.08.2004

Муж: Потапенко Александр

Рождение ребёнка
10.01.2006

Сын: Потапенко Максим

Отец ребёнка: Потапенко Александр

Россия Московская обл. г.Коломна
Рождение ребёнка
25.09.2011

Дочь: Полина

Отец ребёнка: Потапенко Александр

Место жительства
Неизвестно
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