Потапенко (Коренёк) Анастасия
Место рожденияРоссия г.Набережные Челны
Дата рождения06.02.1981
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1981
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Раиса
Россия г.Набережные Челны
Бракосочетание
28.08.2004
Муж: Потапенко Александр
Рождение ребёнка
10.01.2006
Сын: Потапенко Максим
Отец ребёнка: Потапенко Александр
Россия Московская обл. г.Коломна
Рождение ребёнка
25.09.2011
Дочь: Полина
Отец ребёнка: Потапенко Александр
Место жительства
Неизвестно