Коренёк Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коренёк Иван

Место рождения

Россия г.Брежнев

Дата рождения

11.03.1983

Пол

Мужской

Отец

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Мать

1951 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1983

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Раиса

Россия г.Брежнев
Бракосочетание
07.08.2009

Жена: скрыто настройками приватности

Россия г. Елабуга
Рождение ребёнка
05.12.2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

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