Кабанова Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кабанова Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.05.1951

Дочь: Раиса

Мать ребёнка: Анастасия

Украина Сумская обл. г.Глухов
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кабанов Анатолий

Мать ребёнка: Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кабанов Виктор

Мать ребёнка: Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кабанов Владимир

Мать ребёнка: Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кабанов Борис

Мать ребёнка: Анастасия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анастасия

Смерть
Неизвестно
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