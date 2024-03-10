(Коренёк) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Коренёк) Татьяна

(Коренёк) Татьяна

Место рождения

Украина Сумская обл. г.Глухов

Дата рождения

19.04.1974

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

1951 г.р.

Муж

Не указан

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1974

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Раиса

Украина Сумская обл. г.Глухов
Рождение ребёнка
26.07.1996

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Глазунов Станислав

Россия г.Набережные Челны
Развод
Неизвестно

Муж: Глазунов Станислав

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close