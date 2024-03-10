(Коренёк) Татьяна
Место рожденияУкраина Сумская обл. г.Глухов
Дата рождения19.04.1974
ПолЖенский
Отец
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Мать
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1974
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Раиса
Украина Сумская обл. г.Глухов
Рождение ребёнка
26.07.1996
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Глазунов Станислав
Россия г.Набережные Челны
Развод
Неизвестно
Муж: Глазунов Станислав