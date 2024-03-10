Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анастасия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.05.1951

Дочь: Раиса

Отец ребёнка: Кабанова Николай

Украина Сумская обл. г.Глухов
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кабанов Анатолий

Отец ребёнка: Кабанова Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кабанов Виктор

Отец ребёнка: Кабанова Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кабанов Владимир

Отец ребёнка: Кабанова Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кабанов Борис

Отец ребёнка: Кабанова Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кабанова Николай

Смерть
Неизвестно
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