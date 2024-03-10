Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
14.05.1951
Дочь: Раиса
Отец ребёнка: Кабанова Николай
Украина Сумская обл. г.Глухов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кабанов Анатолий
Отец ребёнка: Кабанова Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кабанов Виктор
Отец ребёнка: Кабанова Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кабанов Владимир
Отец ребёнка: Кабанова Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кабанов Борис
Отец ребёнка: Кабанова Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кабанова Николай
Смерть
Неизвестно