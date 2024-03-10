Коренёк Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоренёк Николай

Коренёк Николай

Место рождения

Россия г.Набережные Челны

Дата рождения

07.03.1987

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

1951 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1987

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Раиса

Россия г.Набережные Челны
Рождение ребёнка
21.05.2015

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Россия г.Набережные Челны
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close