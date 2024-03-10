Коренёк Николай
Место рожденияРоссия г.Набережные Челны
Дата рождения07.03.1987
ПолМужской
Отец
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Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1987
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Раиса
Россия г.Набережные Челны
Рождение ребёнка
21.05.2015
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Россия г.Набережные Челны
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности