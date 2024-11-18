Молчанов Дмитрий Михайлович
Место рождения
Дата рождения1897
Дата смерти27.10.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Вышний Волочек, город Вышний Волочек, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 19.05.1920
Сын: Молчанов Николай Дмитриевич
Мать ребёнка: Молчанова Клавдия Михайловна
Рождение ребёнка
12.01.1924
Сын: Молчанов Василий Дмитриевич
Мать ребёнка: Молчанова Клавдия Михайловна
Рождение ребёнка
02.10.1929
Сын: Молчанов Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: Молчанова Клавдия Михайловна
Рождение ребёнка
18.02.1932
Дочь: Соколова (Молчанова) Татьяна Дмитриевна
Мать ребёнка: Молчанова Клавдия Михайловна
Смерть
27.10.1941
Причина смерти: Пропал без вести
Рождение ребёнка
04.03.1942
Дочь: Ющук (Молчанова) Нина Дмитриевна
Мать ребёнка: Молчанова Клавдия Михайловна