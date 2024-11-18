Молчанов Дмитрий Михайлович 1897 — найти родственников по фамилии на Familio
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Молчанов Дмитрий Михайлович

Место рождения

Большие Малошевины, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1897

Дата смерти

27.10.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Молчанов Михаил Димитриевич

Мать: Молчанова Любовь Романовна

Большие Малошевины, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Молчанова Клавдия Михайловна

Место жительства
Неизвестно
Вышний Волочек, город Вышний Волочек, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 19.05.1920

Сын: Молчанов Николай Дмитриевич

Мать ребёнка: Молчанова Клавдия Михайловна

Большие Малошевины, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
12.01.1924

Сын: Молчанов Василий Дмитриевич

Мать ребёнка: Молчанова Клавдия Михайловна

Большие Малошевины, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
02.10.1929

Сын: Молчанов Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: Молчанова Клавдия Михайловна

Большие Малошевины, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
18.02.1932

Дочь: Соколова (Молчанова) Татьяна Дмитриевна

Мать ребёнка: Молчанова Клавдия Михайловна

Большие Малошевины, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
27.10.1941
Причина смерти: Пропал без вести
Рождение ребёнка
04.03.1942

Дочь: Ющук (Молчанова) Нина Дмитриевна

Мать ребёнка: Молчанова Клавдия Михайловна

Большие Малошевины, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область

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