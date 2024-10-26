Молчанов Василий Дмитриевич 12.01.1924 — найти родственников по фамилии на Familio
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Молчанов Василий Дмитриевич

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Место рождения

Большие Малошевины, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

12.01.1924

Дата смерти

23.12.1977

Пол

Мужской

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1924

Отец: Молчанов Дмитрий Михайлович

Мать: Молчанова Клавдия Михайловна

Большие Малошевины, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Молчанов Александр Васильевич

Мать ребёнка: Молчанова Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Молчанова Татьяна

Место жительства
Неизвестно
Борисовский, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1946

Дочь: Молчанова Нина Васильевна

Мать ребёнка: Молчанова Татьяна

Смерть
23.12.1977

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