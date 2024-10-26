Молчанов Василий Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения12.01.1924
Дата смерти23.12.1977
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1924
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Молчанов Александр Васильевич
Мать ребёнка: Молчанова Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Молчанова Татьяна
Место жительства
Неизвестно
Борисовский, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1946
Дочь: Молчанова Нина Васильевна
Мать ребёнка: Молчанова Татьяна
Смерть
23.12.1977