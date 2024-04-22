Молчанов Александр Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения02.10.1929
Дата смерти27.01.1969
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1929
Рождение ребёнка
1960
Сын: Молчанов Сергей Александрович
Мать ребёнка: Молчанова Зинаида Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Александровна
Мать ребёнка: Молчанова Зинаида Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Шофер
Смерть
27.01.1969
Причина смерти: Легочно-сердечная недостаточность