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Молчанов Александр Дмитриевич

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Место рождения

Большие Малошевины, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

02.10.1929

Дата смерти

27.01.1969

Пол

Мужской

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1929

Отец: Молчанов Дмитрий Михайлович

Мать: Молчанова Клавдия Михайловна

Большие Малошевины, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1960

Сын: Молчанов Сергей Александрович

Мать ребёнка: Молчанова Зинаида Егоровна

Вышний Волочек, город Вышний Волочек, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Молчанова Зинаида Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Молчанова Зинаида Егоровна

Работа или профессия
Неизвестно
Шофер
Смерть
27.01.1969
Вышний Волочек, город Вышний Волочек, Тверская область
Причина смерти: Легочно-сердечная недостаточность
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